Ultime Notizie Roma del 12-12-2019 ore 07 | 10

(Di giovedì 12 dicembre 2019)dailynews radiogiornale Un buongiorno dalla stazione appuntamento con informazione Gabriele a Luigi in studio ieri si è votata la risoluzione sul rinnovo del fondo salva-stati di governo ha superato la prova mai 5 stelle ci sono spaccati tra assenze uscita dall’aula e minacce di abbandonare il gruppo parlamentare Di Maio in affanno alla camera i voti a favore della risoluzione sono stati 291 una quarantina in meno del dovuto 25 meno della maggioranza assoluta ma sarebbero stati giustificati dal largo margine sull’opposizione che si è fermata 222 al Senato i si sono stati 164 3 in più del 50% Cristina Torino 5 Stelle hanno annunciato loro dissenso e ci sono state anche riflessioni sul lasciare il gruppo pentastellato per ladal PD Zingaretti sottolinea che il Partito Democratico è stato compatto al governo Conte abbiamo dato un mandato forte in Europa il premier era ...

