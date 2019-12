Ultime dai campi – Gli aggiornamenti sugli infortunati e le formazioni in vista della 16ª

Leggi la notizia su calcioweb.eu

(Di giovedì 12 dicembre 2019)dai– Le notizie che arrivano daidi allenamentoSerie A. Infortuni, partitelle e indicazioni tattiche inprossima giornata dionato. Brescia-Lecce – La neve che ha ricoperto id’allenamento ha costretto il Brescia ad allenarsi al chiuso nella struttura dell’oratorio di Torbole Casaglia. Inpartita con il Lecce, Corini deve decidere come sostituire lo squalificato Cistana al centrodifesa: il ballottaggio è tra Magnani (leggermente favorito) e Mangraviti. E’ recuperato il portiere Joronen che era uscito malconcio dalla partita con la Spal. Davanti, nel 4-3-1-2 ancora spazio alla coppia Torregrossa-Balotelli. Unico indisponibile il lungodegente Dessena. Seduta d’allenamento tattica nel pomeriggio di oggi al Via del Mare per il Lecce del tecnico Fabio Liverani, in...

