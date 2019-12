Ugo Grassi saluta il Movimento 5 Stelle | ufficiale il passaggio alla Lega

Leggi la notizia su anteprima24

(Di giovedì 12 dicembre 2019) Tempo di lettura: 2 minutiAvellino – Il senatore Ugo, eletto con il, ha ufficialmente aderito al gruppo della. “Diamo il benvenuto al senatore. Porte aperte per chi, con coerenza, competenza e serietà, ha idee positive per l’Italia e non è succube del Pd. Su riforma ed efficienza della giustizia e rilancio delle università italiane, col senatorelavoreremo bene”. Lo afferma Matteo Salvini, leader della. “Il punto è che il mio dissenso non nasce da un mio cambiamento di opinioni, bensì ddeterminazione dei vertici deldi guidare il paese con la granitica convinzione di essere i depositari del vero e di poter assumere ogni decisione in totale solitudine. Gli effetti di questo modo di procedere sono così gravi ed evidenti (a chi vuol vedere) da non dover neppure essere esposti. Basti l’esempio della ...

