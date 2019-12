Ugo Grassi passa alla Lega | Di Maio | “Mercato delle vacche”

Leggi la notizia su notizie

(Di giovedì 12 dicembre 2019) Dopo le voci circolate durante la giornata del voto al Parlamento sul Mes, è arrivata la conferma ufficiale. Il senatore Ugoha lasciato il M5s ed èto. La notizia è stata accolta con entusiasmo da Matteo Salvini: “Porte aperte per chi, con coerenza, competenza e serietà, ha idee positive per l’Italia e non è succube del Pd”.

HuffPostItalia : Il senatore Ugo Grassi passa da M5S alla Lega. Il benvenuto di Salvini - JohnHard3 : RT @valy_s: I cambiacasacca mi facevano schifo nella scorsa legislatura, quando passavano con #Renzi o con #Verdini.. e continuano a farmi… - Mary43298048 : RT @ErmannoKilgore: Eletto con il #M5S va in coalizione con #Berlusconi per sentirsi finalmente rivoluzionario, e prendersi lo stipendio in… -