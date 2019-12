UE | Coldiretti | “Sì al Green New Deal ma senza tagli alla Pac”

Leggi la notizia su meteoweb.eu

(Di giovedì 12 dicembre 2019) Si alNewma non con le risorse della politica agricola comune (PAC). E’ quanto afferma il presidente dellaEttore Prandini nel sottolineare la necessità di investire sull’agricoltura che è un settore strategico per far diventare l’Europa piu’ sostenibile. Serve una Politica Agricola Comune (PAC) forte, semplice ed efficace e con risorse adeguate per consentire alle imprese – sottolinea Prandini – di svolgere un ruolo essenziale nel presidio territoriale, nel contrastocrisi climatica e contro il dissesto idrogeologico. L’Italia – conclude Prandini – può svolgere un ruolo di leadership per questo obiettivo grazie all’agricoltura piùd’Europa con 299 specialità Dop/Igp/Stg riconosciute a livello comunitario e 415 vini Doc/Docg, la leadership nel biologico con 72mila operatori del biologico, 40mila aziende agricole impegnare nel custodire semi ...

