Uccise il suocero a Rozzano | chiesto l’ergastolo

(Di giovedì 12 dicembre 2019) La vicenda risale a Febbraio 2019. Emanuele Spavone, 35 anni, aveva ucciso a colpi di pistola il, Antonio Crisanti, indagato per aver abusato della figlia. Il fatto era accaduto a, comune in provincia di Milano. L’uomo, con la complicità di un amico di 27 anni, si era vendicato in questo modo del nonno della bambina. Spavone esplose i colpi chero il 63enne in sella ad uno scooter guidato dal complice. Il delitto avvenne il 25 Febbraio, in un parco nel comune dell’hinterland milanese. Oggi il pm di Milano, Monia Di Marco, hadue condanne all’ergastolo sia per il presunto killer che per il complice. La richiesta per omicidio premeditato aggravato è stata formulata nel processo con rito abbreviato davanti al gup Aurelio Barazzetta. La sentenza del processo sarà il prossimo 9 Gennaio 2020.ilQuel 25 Febbraio, al ...

