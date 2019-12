Uccise due ladri | 13 anni al gioielliere

Leggi la notizia su ilgiornale

(Di giovedì 12 dicembre 2019) Valentina Raffa Condannato il negoziante. La difesa: "La moglie era stata aggredita" Sparò aiche avevano aggredito la moglie, minacciandola di morte, e che stavano facendo man bassa nel suo negozio di Nicolosi (Catania), uccidendone due e ferendo il terzo. Per la Corte d'Assise di Catania non si è trattato di legittima difesa. IlGuido Gi, 57, è stato condannato a 13. La pubblica accusa aveva chiesto per lui 17, mentre la difesa invocava l'assoluzione sostenendo che ilabbia agito per legittima difesa e sottolineando anche come, quando sparò ai malviventi, avesse la mente «offuscata» per via dell'aggressione subita dalla moglie. Era il 18 febbraio del 2008 quando Gistava lavorando nel retrobottega, mentre la moglie era in negozio. Intorno alle 19 si presentò un giovane, che sembrava un potenziale acquirente, seguito ...

Corriere : Catania, 13 anni al gioielliere che uccise due rapinatori e ne ferì un terzo - Corriere : Catania, 13 anni al gioielliere che uccise due rapinatori e ferì il terzo - LegaSalvini : ++ TREDICI ANNI AL GIOIELLIERE CHE UCCISE DUE LADRI PER DIFENDERSI ++ -