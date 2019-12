Tuttosport | Ibra al Napoli? Se il Milan non elimina le clausole sgradite allo svedese

Leggi la notizia su ilnapolista

(Di giovedì 12 dicembre 2019)o easpettano Zlatanhimovic, scrive. La decisione delloancora non è arrivata. Non sembra avere fretta. Mentre ilattende, ieri ilè stato affaccendato in altre vicende, con l’esonero di Ancelotti e l’arrivo di Gattuso. Il nuovo tecnico ha glissato sulla domanda circa l’arrivo dial, ha detto che intende concentrarsi sui giocatori che ha a disposizione. Ma il club non ha accantonato il pensiero dello. “Ildi certo non si sente tagliato fuori, De Laurentiis ha fatto le sue mosse, ha un buon rapporto con Raiola e pure Gattuso è rimasto legato. Ma è ilche continua a sentirsi in pole (in Inghilterra si parla di un interessamento dell’Everton). L’offerta è di quelle importanti. Con i bonus il nuovo contratto diin rossonero potrebbe arrivare a 3 milioni per i sei mesi ...

