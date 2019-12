Trump annuncia un grande accordo con la Cina sui dazi Wall Street vola

Leggi la notizia su huffingtonpost

(Di giovedì 12 dicembre 2019) “Uncon laè vicino. Loro lo vogliono, e anche noi”. Lo stringato tweet di Donaldinnesca un rally a: gli indici americanino a nuovi record spinti dall’ottimismo su una schiarita nei rapporti commerciali fra le due superpotenze economiche. Una schiarita che, secondo il Fondo Monetario Internazionale, sarebbe positiva per Washington e Pechino e soprattutto per l’economia mondiale.Il cinguettio diirrompe in una giornata storica, quella del voto alla commissione giustizia della Camera sull’impeachment del presidente americano. E arriva in vista della scadenza del 15 dicembre quando, in assenza di una svolta, dovrebbero scattare i nuovidisu 156 miliardi di dollari di Made in China. Non è ancora chiaro come la Casa Bianca intenda procedere sulle nuove tariffe: le indiscrezioni al ...

