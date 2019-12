Troppo Sassuolo | la Roma Calcio Femminile saluta la Coppa Italia

Leggi la notizia su romadailynews

(Di venerdì 13 dicembre 2019)– Turno infrasettimanale per la, che al Certosa affronta ilnella gara secca degli ottavi di finale di. Le giallorosse hanno superato il girone eliminatorio dedicato alle squadre di Serie B con due vittorie convincenti contro Lazio e Napoli, le neroverdi sono all’esordio stagionale nella competizione. Contro la quinta forza della Serie A mister Colantuoni opta per un massiccio turnover in vista del prossimo impegno di campionato. Nel primo tempo laparte forte, arrivando due volte davanti al portiere ospite senza però riuscire a concretizzare., ma queste rimarranno le uniche due occasioni giallorosse. Inizia poi un monologo delle ospiti, con ilche va in rete quattro volte grazie alle doppiette di Sabatino e Ferrato. LaCF fatica a creare pericoli in avanti e a contenere le sortite offensive ...

