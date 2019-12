Leggi la notizia su huffingtonpost

(Di giovedì 12 dicembre 2019) “So che usciranno 20 o 30 persone e che stanno valutando di fare un nuovo gruppo”. Stefano Lucidi tira la bomba. Parla del suo gruppo, o quasi ex gruppo, visto che ilre del Movimento 5 stelle ha una scarpa e mezza fuori dal partito, mentre i suoi colleghi Ugo Grassi e Francesco Urraro hanno già avuto, mercoledì, la loro prima cena con i colleghi leghisti. Una boutade, quella di Lucidi, come confermano anche i più critici tra i 5 stelle di Palazzo Madama: “Stefano ha segnalato i numeri di quanti, per un motivo o per l’altro, soffre un malessere qui dentro. Dire che escano tutti e tutti insieme è semplicemente sbagliato”.Ilè una. Tra i 5 stelle è una girandola di telefonate. Beppe Grillo, dopo aver chiamato infruttuosamente Lucidi, ha contattato un po’ diri della vecchia guardia, ...

HuffPostItalia : Trincea Senato -