Trenta nuove assunzioni di personale in previsione alla Provincia di Caserta

(Di giovedì 12 dicembre 2019) Tempo di lettura: 3 minutiApprovato il “Piano Triennale dei fabbisogni del2019/2021”, firmato oggi pomeriggio dal Presidente delladi, Giorgio Magliocca, – Decreto monocratico n. 250 del 12/12/2019. “Abbiamo fortemente bisogno di nuovo, in particolare quello tecnico – ha dichiarato Magliocca – per espletare al meglio le funzioni istituzionali dell’Ente, perché con le numerose cessazioni delche si sono avute in questi ultimi anni abbiamo difficoltà a svolgere il complesso lavoro quotidiano. Gli uffici tecnici sono carenti di figure professionali e ciò procura notevoli disagi per il regolare funzionamento dei compiti specialmente negli ambiti dell’edilizia scolastica, della viabilità e dell’ambiente”. L’allegato del piano triennale dei fabbisogni del2019/2021 sarà sottoposto al vaglio della Commissione per la Stabilità ...

