Trenitalia | arriva l’orario invernale 2019-2020 | Frecciarossa in tarda serata e area

(Di giovedì 12 dicembre 2019)l'orariodi. Tante le novità per i treni dal prossimo 15 dicembre avremo piùin, maggiori collegamenti per l'Emilia e la tratta che collega il nord est col centro ma anche aree silenzio non più relegate alla classe business ma anche a quella standard.

