Tremonti | Il Fondo Salvastati è un' idea italiana | non mia

Leggi la notizia su huffingtonpost

(Di giovedì 12 dicembre 2019)ci scrive una precisazone in merito al blog pubblicato ieri sul Mes a firma Elisabetta Gualmini. “Ho letto l’articolo di Elisabetta Gualmini pubblicato sul post sotto il titolo: “Il Mes e la teoria del complotto”. Nell’articolo è scritto tra l’altro quanto segue: “Si prende un argomento supertecnico e di scarsa comprensibilità ai non addetti ai lavori (il, i cui natali peraltro si debbono anel 2011 …)” - si legge nella nota-.Al riguardo mi permetto di notare:a) l’di costituire uneuropeo è un’formulata da partenel settembre del 2008;b) ileuropeo fu costituito con strumenti privatistici (incorporato in Lussemburgo come una comune Sicav) nel 2010. Questo perché i “Trattati europei” neppure prevedevano ...

leoni_pietro : GRANDE TECNICO.... Mes, Giulio Tremonti: 'Dopo il mio Fondo, una catena di errori e orrori. A Luigi Di Maio non ri… - sinigagl : Che due palle con sto #MES ????. Allora: 1. Quando fu istituito il Fondo Salva Stati nel 2011 la Lega era in maggiora… -