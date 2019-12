Trasporti urbani | PickMeApp | la startup italiana che compete con i colossi della Silicon

Leggi la notizia su notizie

(Di giovedì 12 dicembre 2019) La mobilità urbana è una delle sfide su cui gioca il futuro delle nostre città, sempre più ingolfate dalle auto e alla ricerca di soluzioni che possano migliorare la qualità dell’aria e la libertà dei cittadini di muoversi. E mentre nascono come i funghi soluzioni per l’ultimo miglio, dai monopattini alle bici, e si moltiplicano le soluzioni di car sharing, nessuno sembra aver pensato alle fasce non autonomepopolazione. Parliamo di anziani e bambini, che rappresentano oltre il 30% di tutti i cittadini e che difficilmente hanno accesso aitradizionali o di massa, potendo solo contare sull’aiuto di genitori e parenti. Il settore è complesso ma, unainnovativa nata da un’idea di Luciana De Fino, una giovane manager lucana, già da due anni ha attivato un servizio urbano collettivo a chiamata già presente a Potenza e Salerno e in arrivo nella più importante ...

