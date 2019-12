Trasporti | si prevede una nuova giornata d’inferno a Napoli

Leggi la notizia su anteprima24

(Di giovedì 12 dicembre 2019) Tempo di lettura: 2 minuti– Caos assoluto dei, questa volta la rabbia e l’esasperazione degli utenti esplode. Nel pomeriggio di ieri, a seguito dell’ennesimo blocco della circolazione, un gruppo di viaggiatori, spazientiti dalla situazione, ha deciso di scendere dal treno e proseguire il viaggio a piedi lungo i binari. Intorno alle 14:30 si è verificato l’ennesimo guasto tecnico alla linea 1 della Metropolitana, nella tratta tra le fermate di Colli Aminei e Piscinola, che bloccato la circolazione nelle quattro stazioni comprese in quel tratto. Tempestivamente è partito l’annuncio da parte dell’azienda per avvisare i viaggiatori, che occupavano i vagoni. Tra gli utenti non sono mancate le proteste e la rabbia per una situazione ormai divenuta quasi all’ordine del giorno. A quel punto alcuni viaggiatori hanno subito preferito cercare soluzioni alternative, ...

