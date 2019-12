Traffico Roma del 12-12-2019 ore 18 | 00

Leggi la notizia su romadailynews

(Di giovedì 12 dicembre 2019) INCOLONNAMENTI PER UN INCIDENTE SUL RACCORDO ANULARE IN CARREGGIATA ESTERNA DALLO SVINCOLO DELLA PISANA FINO ALLA LAURENTINA, PROSEGUENDO SI RALLENTA DALLO SVINCOLO DELL’APPIA FINO ALLANINA., IN CARREGGIATA INTERNA PER UN ALTRO INCIDENTE CODE TRA LA DIRAMAZIONENORD E LA TIBURTINA. IN CITTA NUMEROSI GLI INCIDENTI CHE CREANO DISAGI ALRALLETNAMENTI IN VIALE DI PORTA ARDEATINA ALL’ALTEZZA DI PORTA SAN SEBASTIANO. UN INCIDENTE IN VIA SATRICO RALLENTAMENTI ALL’INCROCIO CON VIA ACAIA. UN ALTRO INCIDENTE IN PIAZZA GIOVANNI RANDACCIO RALLENTAMENTI ALL’INCROCIO CON VIA TIMAVO. INCIDENTE E CODE SU VIA DI TOR PAGNOTTA NEI PRESSI DI VIA DEI FUCILIERI. TRAFFICATA LA STATALE 148 PONTINA CON RALLENTAMENTI DA VIA CRISTOFORO COLOMBO FINO AL RACCORDO ANULARE SI RALLENTA ANCHE SULLAFIUMICINO DAL VIADOTTO DELLA MAGLINAA FINO AL RACCORDO ANULARE IN DIREZIONE ...

PLRomaCapitale : #Roma: Via del Mare Km 13.000 altezza Vitinia #traffico rallentato causa presenza di alberi sulla carreggiata in direzione Ostia. - VAIstradeanas : 18:02 #A90 Traffico da Svincolo 30: Autostrada Roma-Fiumicino a Svincolo 28: Ss8 Via Del Mare-V.Ostiense.Velocità:5Km/h - LuceverdeRoma : RT @InfoAtac: #info #atac - AGGIORNAMENTO - ferrovia Termini-Centocelle non attiva Ponte Casilino<->Termini causa traffico intenso. Ritardi… -