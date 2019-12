Traffico Roma del 12-12-2019 ore 17 | 30

Leggi la notizia su romadailynews

(Di giovedì 12 dicembre 2019)INTENSO SULLE PRINCIPALI STRADE E CONSOLARI IN USCITA DALLA CITTA’,. SUL RACCORDO ANULARE CODE IN CARREGGIATA ESTERNA TRA VIA DELLA PISANA E PONTINAA CAUSA DI UN INCIDENTE CON RIPERCUSSIONI SULLA VIA PONTINA. PROSEGUENDO SULLA CARREGGIATA ESTERNA DEL RACCORDO ANULAE ALTRE FILE DA VIA APPIA AL BIVIO PER LA A24 RM-TE, CODE ANCHE IN CARREGGIATA INTERNA TRA CASSIA E SALARIA, TRA BUFALOTTA E LA RM-TE, TRA PRENESTINA E VIA ARDEATINA E TRA LAFIUMICINO E L’AURELIA. INCOLONNAMENTI IN USCITA DALLA CITTA SUL TRATTO URBANO DELLA A24 RM-TE DALLA TANGENZIALE A TOR CERVARA VERSO IL RACCORDO ANULARE. INCIDENTE SU VIA NOMENTANA, RALLENTAMENTI E CODE ALL’ALTEZZA DI VIA CAGLIARI. PER UN ALTRO INCIDENTE RALLENTAMENTI E CODE SU VIA APPIA NUOVA IN PROSSIMITA’ DI VIA DEI CESSATI SPIRITI E SEMPRE PER INCIDENTE DIFFICOLTA’ SU VIA APPIA PIGNATELLI ALL’ALTEZZA DI VIA DEI CARVILLI. INCIDENTE E ...

