Traffico Roma del 12-12-2019 ore 08 | 30

(Di giovedì 12 dicembre 2019)MOLTO INTENSO SUL GRA, CON RALLENTAMENTI E CODE: LUNGO LA CARREGGIATA INTERNA FRA LA BUFALOTTA E VIA TIBURTINA E POI TRA VIA CASILINA E LA GALLERIA APPIA, ANCHE A CAUSA DI UN INCIDENTE; MENTRE SULLA CARREGGIATA ESTERNA, A TRATTI, TRA LA-FIUMICINO E VIA PONTINA E POI TRA VIA CASILINA E VIA TIBURTINA. INCOLONNAMENTI POI SULLE VIE D’INGRESSO IN CITTA’ SU: VIA AURELIA, DAL GRA A PIAZZA IRNERIO, VIA CASSIA, DAL GRA A VIA DI GROTTAROSSA, VIA FLAMINIA, DAL GRA AL BIVIO PER VIALE DI TOR DI QUINTO, VIA SALARIA, ALL’ALTEZZA DELL’AEROPORTO DELL’URBE, VIA TIBURTINA, DAL GRA A VIA DEL CASALE DI SAN BASILIO. IN DIREZIONE CENTRO, PER UN INCIDENTE, LUNGHE CODE ...

