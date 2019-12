Traffico migranti | 13 arresti Soldi via mare | tariffe da 6mila euro e “sbarchi

Leggi la notizia su ilfattoquotidiano

(Di giovedì 12 dicembre 2019) Mentre gli occhi dell’Italia e dell’pa erano puntati sulle navi Diciotti, Open Arms, Sea Watch e delle altre ong al largo di Lampedusa, nel Salento sono andati avanti, nel silenzio, per mesi, i cosiddettifantasma”, dietro i quali ha operato un’organizzazione transnazionale a cui ora è stato dato un volto. Brindisini sulla costa italiana, siriani su quella greca: un giro d’affari di almeno 600milain appena otto mesi, proventi illeciti reimpiegati nell’apertura di negozi ad Atene, in attività commerciali e turistiche anche in Puglia e nell’acquisto di nuovi scafi con i quali trasportare. Tredici le persone arrestate nei due Paesi, cinque quelle finite in carcere a Lecce, tutte brindisine: Tommaso Ferrero, 27 anni, già condannato per porto e detenzione di armi, ritenuto il promotore e organizzatore del gruppo italiano; la sua compagna 25enne, Maria ...

fattoquotidiano : Traffico di migranti, 6mila euro per arrivare in Italia: 13 arresti tra Italia e Grecia - RaiNews : Immigrazione, scoperte due cellule criminali: per entrare in Italia i migranti pagavano 6mila euro - GDF : #Lecce, maxi operazione internazionale contro il traffico di migranti. #Arresti e indagati in Italia e Grecia.… -