Torino | violati i profili di migliaia di giocatori on-line | 60 siti ‘congelati’ | truffa

(Di giovedì 12 dicembre 2019) Memorizzavano i dati sensibili di accesso ai conti gioco aperti dai clienti, senza l’immissione di password personali. E così facendo, i conti e idegli ignaripotevano essere “utilizzati” anche in loro assenza in quanto i dati rimanevano memorizzati sul conto madre di ogni singolo punto vendita. Due concessionari per il gioco in rete sono finiti al centro di una indagine della guardia di finanza di, che sta effettuando perquisizioni in tutta Italia, con l’accusa di avere violato ididion-. Nell’operazione, che ha smascherato unada 30 milioni di euro, sono coinvolte decine di sale scommesse in tutta Italia, 3 persone sono state denunciate e 60‘congelati’. L’operazione è nata nel capoluogo piemontese, dopo che i finanzieri, alcuni mesi fa, avevano denunciato i due titolari di una ...

