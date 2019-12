Thunberg persona dell' anno? Ridicolo | vada al cinema e si calmi La risposta

Leggi la notizia su huffingtonpost

(Di giovedì 12 dicembre 2019) “Teenager che lavora sul problemaa gestionea sua rabbia. Attualmente sto uscendo per andare a vedere un vecchio buon film con un amico”. Con queste parole Gretaha aggiornato il proprio profilo Twitter, replicando prontamente alle critiche espresse nei suoi confronti da Donald Trump.Il presidente degli Stati Uniti sembra infatti non aver digerito la nuova copertina del Time, che incorona la giovane attivista come “” per il 2019. “Veramente”, ha infatti twittato Trump, “Greta dovrebbe lavorare sul suo problema di controlloa rabbia e poi andare a vedere un buon film di vecchia data con un amico! Calma Greta, calma!”So ridiculous. Greta must work on her Anger Management problem, then go to a good old fashioned movie with a friend! Chill Greta, Chill! https://t.co/M8ZtS8okzE— Donald ...

