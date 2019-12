The Witcher | il trailer della serie con Henry Cavill da dicembre su Netflix

Leggi la notizia su dituttounpop

(Di giovedì 12 dicembre 2019) The, iltv fantasy tratta dai romanzi omonimi di Andrzej Sapkowski con. Dal 20suUpdate 12: nuovoper Themostrato in occasione di un evento dedicato ai fan a Manila, nelle Filippine, durante un incontro con la showrunner Lauren Schmidt Hissrich. La prima stagione arriva il 20suThe, la trama The, che si ispira all’omonima saga fantasy bestseller di Andrzej Sapkowski, è il racconto epico di una famiglia e del suo destino. Geralt di Rivia, un solitario cacciatore di mostri, lotta per trovare il proprio posto in un mondo in cui le persone spesso si dimostrano più malvagie delle bestie. Il suo destino si intreccerà poi con quello di una potente strega e una giovane principessa con un pericoloso segreto. I tre si ritroveranno ad attraversare insieme un mondo sempre ...

NerdPool_IT : Netflix Italia ha pubblicato il trailer finale della serie The Witcher, in arrivo il 20 dicembre sulla piattaforma,… - Caesar_Reeves : RT @badtasteit: #TheWitcher: il trailer finale della serie #Netflix - maplewhite1912 : RT @jan_novantuno: Henry Cavill ha creduto tantissimo in The Witcher. Ha giocato ai videogiochi, se ne è innamorato, ha letto i libri, e se… -