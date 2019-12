The Promised Neverland | ecco quando arriverà il film live-action

Leggi la notizia su movieplayer

(Di giovedì 12 dicembre 2019) The, dopo essere diventato una serie animata,nelle sale cinematografiche con un. Theavrà un adattamentochenelle sale nel dicembre 2020, come rivelato dal sito Crunchyroll. Il manga originale, pubblicato da J-POP e poi diventato una serie tv animata, racconta la storia di Emma, Norman e Ray che vivono felici fin dalla nascita in un orfanotrofio circondato da un fitto bosco, accuditi da un'amorevole "mamma". In TheLand la loro illusione di normalità va in pezziscoprono cosa succede davvero a chi lascia la casa per essere "adottato", e cosa nasconde il muro che delimita il bosco: ai ragazzi non rimane che ingegnarsi per ...

