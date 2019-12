Terremoto nel M5s | Di Maio all’attacco della Lega | «Stanno cercando un modo per far

Leggi la notizia su open.online

(Di giovedì 12 dicembre 2019) «È in atto “una operazione di cambi di casacca. Salvini ha aperto il mercato delle vacche, come fece Berlusconi con De Gregorio. Hanno capito che il governo va avanti,trovando ilper buttarci giù». A dirlo è il capo politico del Movimento 5 Stelle Luigi Di, ospitetrasmissione PiazzaPulita di Corrado Formigli su La7. «Senza regole rigide contro i cambi di casacca questo potrà sempre accadere – ha proseguito Di– Chi vuole lasciare un gruppo va a casa e non resta lì… (in Parlamento, ndr)». Luigi diè infatti tornatoe di Matteo Salvini a seguito del ritiro dal M5s e passaggio al Carroccio dei senatori Ugo Grassi, Francesco Urraro e Stefano Lucidi, dopo il voto contrario in Senato sul Mes. Di: «Non firmo niente finché l’Italia non sarà al sicuro al 200 per cento» Il leader ...

