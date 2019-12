Terremoto Big One? Il vulcanologo | “Arriverà | non si può prevedere quando”

Leggi la notizia su thesocialpost

(Di giovedì 12 dicembre 2019) “Big? Arriverà, ma non possiamo. Parola di Mario Mattia,dell’Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia di Catania. Intervistato dall’Adnkronos, ilricorda i terremoti catastrofici nella storia di Catania. E per quanto riguarda il futuro, non ha dubbi: “altri eventi sismici importanti si verificheranno”. Terremoti catastrofici nella storia di Catania Nell’intervista rilasciata all’Adnkronos, l’espertoMario Mattia ripercorre alcuni degli eventi sismici più disastrosi della storia siciliana, in particolare nella zona di Catania. A partire da quelle vicende, poi, fa una previsiper il futuro. “Catania è stata distrutta nel 1189, è stata rasa al suolo nel 1693 e siccome non è cambiata la geologia della zona, così come gli sforzi a cui sono soggette le faglie, è realistico ed ovvio pensare che altri eventi sismici ...

bizcommunityit : Terremoto, in Italia il rischio big one: 'Le scosse legate a quelle de L'Aquila del 2009' - sindelicato : Una minaccia che incombe sulla Sicilia Orientale da millenni - mauriV66 : Etna e 'big one'. Ingv Catania: 'Arriverà un terremoto catastrofico ma non sappiamo quando' - Newsicilia -