Leggi la notizia su blogo

(Di giovedì 12 dicembre 2019) La terza puntata de La repubblica delle donne è stata scossa dalla presenza die di suaTodesco. Da sempre discussa, l'ex concorrente dell'Isola dei Famosi e del Grande Fratello 2019 anche in questa circostanza non ha lasciato indifferenti i presenti in studio. Ma partiamo innanzitutto dal ruolo con la quale l'abbiamo conosciuta: l'influencer.Con 2,2 milioni di followerstiene costantemente aggiornati i suoi fan e rivela i retroscena del mondo web: "Tante volte le tendenze vengono anticipate, mentre se le lanci tu diventi influencer". Sui suoi profili è possibile vedere tutta la sua bellezza anche con scatti piuttosto sexy e accattivanti, qualità che in tanti hanno messo in dubbio accusando la ragazza di essere fatta 'di plastica', lei risponde: "Mi sono rifatta il seno e le labbra e rifarsi le labbra ormai èfarsi il piercing".prosegui la ...

trash_italiano : Io ogni volta che parla Taylor Mega. #noneladurso - gossipblogit : Taylor Mega e sua sorella Giada: 'Noi come le Rodriguez? Siamo un'altra generazione'. Lite con Antonella Elia a La… - zazoomblog : Flavio Briatore Taylor Mega svela retroscena inediti sulla loro storia - #Flavio #Briatore #Taylor #svela -