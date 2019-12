Supernatural 15X08: trama, anticipazioni, promo, spoiler, streaming (Di giovedì 12 dicembre 2019) Supernatural 15X08 va in onda sulla The CW americana giovedì 12 dicembre 2019. Di seguito trama, anticipazioni e promo. ATTENZIONE: l’articolo contiene spoiler. DOVE VEDERE GLI EPISODI DI #Supernatural Supernatural 15X08: trama e spoiler Purtroppo dopo mille avventure e battaglie per salvare il mondo, la storia di Sam e Dean Winchester arriva alla fine con l’ultima stagione. L’episodio di Supernatural 15X08 si intitola Our Father, Who Aren’t In Heaven, che tradotto in italiano significa “Padre nostro che non sei nei cieli”. Si tratta del mid-season finale che saluterà la serie fino al 2020. L’emittente televisiva ha rilasciato una breve sinossi sull’episodio con alcune anticipazioni. La ricerca di Sam, Dean e Castiel per trovare un modo di sconfiggere Chuck li porta in posti inaspettati e verso alleati impensabili. Supernatural 15X08 streaming Negli USA l’episodio va ...

