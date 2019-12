“Sua madre è morta” E il figlio 40enne si getta dall’ultimo piano dell’ospedale

Leggi la notizia su caffeinamagazine

(Di giovedì 12 dicembre 2019) Aveva appena 40 anni l’uomo che questa mattina all’ospedale San Martino di Genova. Dopo aver avuto notizia della morte della, il ragazzo genovese non ha retto al dolore e si è tolto la vita. L’uomo, che avrebbe avuto problemi psichiatrici, è venuto a conoscenza del decesso del genitore ed ha raggiunto la parte posteriore del monoblocco, lanciandosi dal dodicesimoin una zona alla quale hanno accesso solo i mezzi. Laera morta questa mattina dopo essere stata ricoverata d’urgenza nel pronto soccorso del policlinico. La donna era arrivata in ospedale in coma, già in condizioni disperate. Alle 8.30 il decesso. Quando i medici gli hanno comunicato quanto accaduto, ilha perso la testa, è salito all’ultimodel monoblocco e si èto nel vuoto. Nello stesso giorno un uomo, dopo aver litigato con la sua fidanzata si è lanciato dalla finestra, ...

