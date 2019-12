Stranger Things 4 ha un titolo provvisorio | Tareco porterà Undici e i suoi in Brasile?

Leggi la notizia su optimaitalia

(Di giovedì 12 dicembre 2019)4 cioltre i confini di Hawkins? Sembra proprio di sì. Lo ha annunciato il primo teaser ufficiale della nuova stagione della serie Netflix e lo lasciano pensare tutti gli indizi che piano piano stanno venendo a galla a pochi giorni dall'inizio delle riprese.e ipresto dovranno fare i conti con i nuovi episodi che li terranno occupati, salvo cambiamenti, da gennaio fino al prossimo agosto chiudendo per sempre, almeno sembra, il cerchio intorno agli strani fatti avvenuti in questi anni con il Sottosopra e le sue creature. Ma fino a dove si spingeranno i ragazzi? In un primo momento avevamo pensato che "il fuori dai confini" potrebbe riferirsi proprio alla Russia per una missione di salvataggio di Hopper, forse ancora vivo e rinchiuso in una cella russa, ma se così non fosse? A stuzzicare la fantasia dei fan della serie ci hanno pensato proprio gli ...

NetflixIT : Puntate di Natale che ti faranno dire “ehi ma quello non è uno speciale di Natale” ma che sono puntate di Natale.… - GaiaUwu : Final Space Casa de papel Stranger Things La vida desastrosa de Saiki K Aggretsuko - borghigiana : @SarahConnor_18 Su netflix Stranger things (l'avrai sicuramente vista, ma non posso non citarla) Dark Luther -