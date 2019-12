Strage di piazza Fontana a Milano | la storia dell’attentato

Leggi la notizia su notizie

(Di giovedì 12 dicembre 2019) Ladirappresenta uno degli atti terroristici più gravi che riguardano ladel nostro Paese. Era il 12 dicembre del 1969, periodo in cui le forti tensioni sociali e politiche stavano iniziando a sfociare in manifestazioni sempre più gravi, con diversi scontri anche tra le forze dell’ordine e gli stessi manifestanti.di: laDurante la mattinata, nulla faceva presagire che, alcune ore più tardi, 17 persone avrebbero perso la vita. Il luogo dell’attentato era la Banca Nazionale dell’Agricoltura, che si trovava proprio in: durante quella giornata l’ente si ritrovava costretto a dover servire un numero elevato di clienti, molti dei quali provenienti dalla provincia di. Questo accadde in quanto la suddetta banca, all’epoca, era una delle poche che permetteva ai suoi clienti ...

