“Storie di Economia Circolare” | Ecodom e Cdca premiano l’Italia ‘green’

(Di venerdì 13 dicembre 2019) Roma, 13 dic. – (Adnkronos) – Sono cinque le storie vincitrici della seconda edizione del concorso “Storie diCircolare”, indetto da, consorzio italiano di gestione dei Raee, insieme a, Centro di Documentazione sui Conflitti Ambientali in Italia. Eccole: un servizio radiofonico di Benedicta Pretorino su Avanzi, rete di persone contro lo spreco alimentare; un video di Giuseppe Chiantera e Sara Muscogiuri su Bag Studio che costruisce edifici a basso impatto con materiali naturali; il reportage “Day” di Alessandro Romagnoli che racconta la storia di Sait, arrivato dal Kurdistan turco a Roma dove costruisce giocattoli per bambini con pallet, vecchi armadi e battiscopa; le parole di Federico Baccini e Elisa Cornegliani su Junker, app che grazie a un ricco database indica come e dove buttare gli imballaggi; il fumetto “Solo ...

