Stati Uniti | accordo raggiunto tra Weinstein e le sue accusatrici

Leggi la notizia su newsmondo

(Di giovedì 12 dicembre 2019)e le sue. Un patteggiamento da 25 milioni di dollari pagato dalle assicurazioni. NEW YORK () – E’ stato trovato l’tra Harveye le sue. A svelare l’indiscrezione è il New York Times. Il giornale scrive di un patteggiamento da 25 milioni di dollari con il produttore che non dovrà ammettere le accusatore sessuali e soprattutto non sborsare i soldi. La cifra, infatti, sarà pagata dalle società di assicurazione che rappresentano laCompany, lo studio di produzione finito in bancarotta. I 25 milioni sarebbero una parte dei 47 previsti per chiudere definitivamente la vicenda.atteso in aula nel 2020 I problemi per, però, non sono finiti qui. Il produttore, infatti, è atteso in Aula anche nel 2020 per difendersi dalle accuse di altre due donne. Si tratta di ...

Internazionale : Il Washington Post svela le menzogne degli Stati Uniti in Afghanistan. - redazioneiene : Cosa potrebbe spiegare l’accanimento contro Chico Forti da parte della polizia di Miami? Ce lo racconta la nuova pu… - emergency_ong : Centinaia di migliaia di civili uccisi o feriti, oltre 900 mld di dollari spesi, un Paese afflitto da una #guerra i… -