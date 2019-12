Stasera la finale di x factor 13 | ospiti | assegnazioni e il favorito tra i finalisti

Leggi la notizia su tv.fanpage

(Di giovedì 12 dicembre 2019) Ladi X13, in onda giovedì 12 dicembre alle 21.15 su SkyUno, decreterà il vincitoretra Sofia Tornambene, Davide Rossi, Booda e La Sierra. Ecco tutto quello che c'è da sapere sul gran: tutti glidella serata, da Robbie Williams a Ultimo fino all'ultima grande star del pop internazionale, Lous and the Yakuza.

XFactor_Italia : Siamo emozionati: abbiamo costruito un palco pazzesco, ci siamo preparati prova dopo prova, abbiamo esportato l'esp… - IGT_official : Non vedete l’ora di sapere quando andrà in onda la nuova edizione di #IGT? Allora stasera sintonizzatevi alle 20:55… - XFactor_Italia : Sarà una serata indimenticabile quindi non prendete impegni! Se li avete già presi, cancellateli! ? Ci vediamo sta… -