Stasera in TV | programmi | film | canali | cosa vedere oggi 13 dicembre 2019

Leggi la notizia su blogo

(Di venerdì 13 dicembre 2019) Su Rai 1 terza e ultima puntata di Venti anni che siamo italiani, con Vanessa Incontrada e Gigi D'Alessio. Tante le sorprese canore che uniranno Gigi e Vanessa insieme ad artisti che, in questi ultimi due decenni, sono diventati punto di riferimento per molti giovani e da questi sono stati riscoperti. Tra gli ospiti Il Volo, Pippo Baudo, Nek, Alessandro Siani, Niccolò Agliardi, Flavio Insinna, Anna Tatangelo, Giuseppe Zeno, Nino D'Angelo e Gigi Marzullo. Su Rai 2 secondo appuntamento con Petrolio di e con Duilio Giammaria. Alle 23.20 in replica terza e quarta puntata della prima stagione de Il Cacciatore. Ma vediamo la prima serata. DNA Revolution - Le novità sulla ricerca, dall'editing del DNA alle terapie immunitarie, rivoluzionano la scena scientifica. Per la prima volta, l'uomo è in grado di capire e modificare i mattoni su cui si crea un essere umano. Quali conseguenze? ...

italskipper : Stasera la frase che più mi è piaciuta ascoltando in TV i vari programmi politici è stata 'uso civile degli strumenti di propaganda' - RaffaelePizzati : RT @Agata63803486: @RaffaelePizzati @sbonaccini @AdalucDe @ItaliaViva @laura_ceruti @lucianonobili @matteorenzi @AlvisiConci @carmen58bo @c… - Agata63803486 : @RaffaelePizzati @sbonaccini @AdalucDe @ItaliaViva @laura_ceruti @lucianonobili @matteorenzi @AlvisiConci… -