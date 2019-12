Star Wars | L' Ascesa di Skywalker | il nuovo poster rende omaggio a Il Ritorno dello Jedi

Leggi la notizia su movieplayer

L'Ascesa di Skywalker di Star Wars ha ora un poster che ricrea una rara locandina promozionale de Il Ritorno dello Jedi: L'Ascesa di Skywalker, in arrivo nei cinema italiani il 18 dicembre, ha ora un poster che omaggia una storica locandina de Il Ritorno dello Jedi. L'immagine promozionale di Episodio IX ricrea infatti alla perfezione la struttura, i colori e la posizione dei personaggi ritratti nello storico poster realizzato nel 1982. Il poster riporta ancora il titolo inizialmente pensato per il sesto capitolo della saga: Revenge of the Jedi, poi modificato da George Lucas perché era giunto alla conclusione che i cavalieri Jedi non cercano di vendicarsi, scegliendo quindi un'opzione meno aggressiva del titolo.

