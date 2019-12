Sport | Regione Lombardia e Fondazione Cariplo finanziano 31 progetti con 1 | 4 mln 2

Leggi la notizia su liberoquotidiano

(Di giovedì 12 dicembre 2019) (Adnkronos) - L’accordo approvato prevede una nuova edizione del bando ‘Lo: un’occasione per crescere insieme’ aperto alle organizzazioni non profit del mondoivo e a quelle afferenti al mondo educativo, formativo e sociale per l’organizzazione di eventi finalizzati ad avvicinare bambini,

DanieleLeodori : Dopo 8 mesi di grandi e piccoli eventi nel programma straordinario di #CompagniDiSport voluto da Coni e… - anteprima24 : ** #Livorno, #Luci carica i suoi: '##Benevento fortissimo ma dobbiamo rialzarci' ** - anteprima24 : ** #VAR in serie B: nel girone di ritorno parte la sperimentazione 'off line' ** -