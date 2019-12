Sport femminile | le atlete diventano professioniste

Leggi la notizia su gqitalia

(Di giovedì 12 dicembre 2019) Cambia tutto nello. Sì, perché finalmente si aprono le porte del professionismo anche alle donne. Una importante novità sul regime contrattuale dellearriva da un emendamento alla manovra economica del governo – approvato in commissione Bilancio del Senato – che parifica le donne ai colleghi uomini, estendendo le tutele previste dalla legge 91 sulle prestazioni professionali di carattereivo, un passo verso il pieno riconoscimento del professionismo dello, cosa cambia adesso Non si tratta ancora di una misura obbligatoria, ma di un forte incentivo dal momento che viene introdotto un esonero contributivo al 100% per tre anni per le societàive femminili che raggiungeranno accordi contrattuali con le. Il giro d'affari è un aspetto decisivo nelloprofessionistico: per ...

