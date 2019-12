Sport e volontariato | il mondo O p e s sbarca al “Villaggio dei ragazzi”

Leggi la notizia su anteprima24

(Di giovedì 12 dicembre 2019) Tempo di lettura: 1 minutoMaddaloni (Ce) – Mercoledì, 11 dicembre 2019, presso l’Aula Virtual della Fondazione Villaggio dei Ragazzi “don Salvatore d’Angelo”, l’Organizzazione per l’Educazione allo(O.P.E.S), nata ufficialmente nel 1980, ha ufficialmente lanciato il Progetto “Generatori”. Cofinanziato dal Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali, il progetto si propone di promuovere tra i giovani la cultura dele dell’associazionismo nel proprio territorio, al fine di sviluppare un senso civico di appartenenza alla comunità, ricercando in primo luogo il bene comune. Gli organizzatori sono stati accolti, per l’occasione, dalla Coordinatrice delle Scuole Superiore del Villaggio dei Ragazzi, Giovanna D’Onofrio. Gli allievi dell’Opera maddalonese, invece, hanno avuto modo di conoscere i progetti OPES, che in un futuro prossimo dovrebbero ...

