Speed skating | Coppa del Mondo Nagano 2019-2020 | i convocati dell’Italia Nicola Tumolero

Leggi la notizia su oasport

(Di giovedì 12 dicembre 2019) Da domani, fino a domenica 15 dicembre, ladeldisarà di scena sul ghiaccio di(Giappone) per il quarto appuntamento stagionale, l’ultimo del. L’Italia, reduce dallo strepitoso successo nel team pursuit nel weekend a Nur-Sultan (Kazakistan), vorrà confermarsi su alti livelli, potendo contare sull’apporto di Francesca Lollobrigida, assente nel fine settimana kazako, desiderosa di ben figurare nella mass start e nelle specialità “classiche”. Aspettative importanti riguardano anche il terzetto formato da Andrea Giovannini,e da Michele Malfatti, vittoriosi nell’ultima uscita, senza dimenticarci di Davide Ghiotto (molto consistente dei 5000 metri) e di Noemi Bonazza, in evidenza nei 1500 e nei 3000 metri. Di seguito l’elenco deidel direttore tecnico Maurizio Marchetto: I...

OA_Sport : Speed skating, Coppa del Mondo Nagano 2019: l’Italia a caccia di conferme in Giappone - neveitaliasport : RT @neveitalia: Altri sorrisi dallo speed skating azzurro con il trionfo dei ragazzi del Team Pursuit in Kazakistan #speedskating #10Dicemb… - neveitalia : Altri sorrisi dallo speed skating azzurro con il trionfo dei ragazzi del Team Pursuit in Kazakistan #speedskating… -