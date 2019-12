Sparito da Villa dei Pini | i familiari cercano Antonio Barone

Leggi la notizia su anteprima24

(Di giovedì 12 dicembre 2019) Tempo di lettura: 1 minutoAvellino – Ore di angoscia per la famiglia, che ha lanciato l’allarme per l’intera comunità irpina per ritrovare un proprio caro. E’ scomparso. L’uomo ha 65 anni e intorno alle 15:00 si è allontanato dalla clinicadeidi Via Pennini. L’ultima volta che è stato visto indossava un giubbino grigio, un pantalone scuro e un paio di occhiali. Il signorè di altezza media e semi calvo. Iche chiedono di contattare il numero 327 6842527 qualora qualcuno lo avvistasse. L'articolodadei, iproviene da Anteprima24.it.

