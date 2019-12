Spari contro l’auto dei proprietari di Jako | il cane morto carbonizzato

Leggi la notizia su meteoweek

(Di giovedì 12 dicembre 2019) La macchina era parcheggiata davanti all’abitazione della coppia in via Federico Blasi, intorno alle 4 i due sono stati svegliati da “rumori simili a boati“ e poi la scoperta dei danni.un’auto parcheggiata per strada nella notte a San Pietro Vernotico. Si tratta della Lancia Y intestata alla compagna del padrone di… L'articolol’auto deidi, ilproviene da www.meteoweek.com.

Corriere : Spari contro i bambini tolti alla camorra: «Mio padre in carcere è felice che io stia contro i clan» - serenel14278447 : Spari contro i bambini tolti alla camorra: «Mio padre in carcere è felice che io stia contro i clan» - InterNapoli : Spari contro la casa del papà di Pierino 'a siberia, poi l'agguato a Fonzo: la strategia criminale dei 'nuovi Mocci… -