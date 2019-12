Sostenibilità | l’impianto fotovoltaico ora può essere noleggiato

Leggi la notizia su ilfattoquotidiano

(Di giovedì 12 dicembre 2019) Dalla mobilità agli immobili: dopo avere rinnovato il modo di spostarsi in città e di viaggiare, la sharing economy conquista anche le nostre case e si pone l’obiettivo di ridurre i costi delle spese energetiche. Come rilevato da un articolo di Immobiliare.it, è in arrivo sul mercato italiano un servizio che dà la possibilità di installare un impiantosul tetto senza sostenere alcuna spesa: in cambio si pagherà una tariffa sull’energia prodotta a prezzo agevolato. La formula nord-europea Il progetto trae ispirazione dalle ESCo (Energy Service Company), società specializzate nella promozione di interventi volti al risparmio energetico. La loro offerta, già diffusa in alcuni Paesi del Nord Europa, prevede che il cliente si faccia carico dei costi di installazione del: attraverso il pagamento di un canone mensile, calcolato sulla base del risparmio ottenuto, ne ...

