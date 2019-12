Sorteggio Europa League | le possibili avversarie dell’Inter | pericoli Benfica e

Leggi la notizia su calcioweb.eu

(Di venerdì 13 dicembre 2019)– E’ terminata la fase a gironi di. A rappresentare l’Italia ai sedicesimi di finale ci saranno Inter e Roma. Saluta la competizione la Lazio. I giallorossi si qualificano col brivido pareggiando in casa contro gli austriaci del Wolfsberger. L’Inter, dopo aver mancato gli ottavi di Champions, si ritrova “retrocessa” ai sedicesimi di. I nerazzurri saranno testa di serie ed eviteranno così squadre come Ajax, Salisburgo, Bayer Leverkusen, Arsenal, Manchester United, ma itra le formazioni non teste di serie non mancano. Da evitare gli ucraini dello Shakhtar Donetsk, che potrebbero essere una mina vagante del torneo, ma anchee Wolverhampton, squadre molto temibili e di tradizione. Ilsi terrà a Nyon lunedì 16 dicembre alle 13. Queste le...

SkySport : ???? #EuropaLeague - 6^ Giornata ?? #RomaWolfsberg 2-2 ? rig. #Perotti (7') ? aut. #Florenzi (10') ? #Dzeko (19') ?… - CalcioWeb : Sorteggio Europa League, le possibili avversarie della Roma: i pericoli vengono dall'Inghilterra - sportli26181512 : #Roma, Fonseca: 'Vincere l'Europa League? Non con questo atteggiamento': Le dichiarazioni del tecnico giallorosso d… -