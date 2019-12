Sorteggio Europa League | le possibili avversarie della Roma | Ajax e le inglesi gli

Leggi la notizia su oasport

(Di venerdì 13 dicembre 2019) Laha chiuso il girone J dell’2019-2020 in seconda posizione alle spalle dei turchi del Baskasehir e davanti a Borussia Moenchengladbach e Wolfsberger. Con questo piazzamento i giallorossi hanno strappato la qualificazione per la fase finale a eliminazione diretta, ma saranno inseriti in seconda fascia aldei sedicesimi di finale dovendo così sperare nella Dea Bendata per evitare di affrontare subito un top club europeo del calibro di Arsenal, Manchester United, Siviglia e. Esclusa da regolamento l’eventualità di un derby con l’Inter di Antonio Conte, i tifosinisti possono comunque guardare con fiducia alla cerimonia didi lunedì 16 dicembre alla lucepresenza di diverse squadre sulla carta inferiori alla. Stiamo parlando di Malmoe, Basilea, Celtic, Lask Linz, Espanyol, Gent e Braga, mentre si profilerebbe un ...

