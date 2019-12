Sorteggio Europa League 2019 | programma | orario e tv Tutte le qualificate ed i possibili

Leggi la notizia su oasport

(Di venerdì 13 dicembre 2019) Anche l’ultima giornata della fase a gironi diè andata in archivio ed è dunque giunto il momento di proiettarci al prossimo atto della seconda competizione continentale: ildei sedicesimi di finale. 24 squadretramite i dodici gironi die 8 club retrocessi dalla Championsandranno a comporre il tabellone a eliminazione diretta che si aprirà con il doppio confronto valevole per i sedicesimi. L’Italia sarà protagonista con Inter e Roma, rispettivamente inserite nella prima e nella seconda urna. Non sarannoi derby nazionali almeno per il prossimo turno, inoltre le squadre provenienti dagli stessi raggruppamenti non potranno incrociarsi nuovamente ai sedicesimi. La cerimonia didei sedicesimi di finale dell’-2020 si svolgerà a Nyon (Svizzera) alle ore 13 di lunedì 16 dicembre e ...

