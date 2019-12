Sorteggio Champions League | le possibili avversarie della Juventus e le stellette di

Leggi la notizia su oasport

(Di giovedì 12 dicembre 2019) Saranno soltanto cinque sulle otto seconde classificate nella prima fase lenei sorteggi degli ottavi di finaledi calcio, che si terranno lunedì 16 dicembre alle ore 12.00 a Nyon, in Svizzera. Tra le squadre italiane infatti quella bianconera è l’unica ad aver chiuso al primo posto nel girone, e dovrà pescare una delle seconde, ad eccezione delle due italiane e dell’Atletico, già sfidato nella prima fase. REGOLAMENTO Due squadre dello stesso girone non possono affrontarsi. Dunque lanon potrà pescare l’Atletico Madrid. Squadrestessa nazione non possono sfidarsi agli ottavi di finale, dunque niente derby traed Atalanta o Napoli. Le compagini che hanno vinto i gironi disputeranno l’andata in trasferta ed il ritorno in casa. LE QUALIFICATE AGLI OTTAVI DI FINALE Prime ...

