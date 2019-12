Sorteggio Champions League | le possibili avversarie del Napoli agli Ottavi | sarà uno di 6

Leggi la notizia su calcioweb.eu

(Di giovedì 12 dicembre 2019)– Si è conclusa nella giornata di ieri la fase a gironi di, sono arrivate importanti indicazioni per il proseguo della stagione. Sono tre le squadre italiane che si sono qualificate per glidi finale, stiamo parlando di Juventus, Atalanta e, solo l’Inter non è risuscita a staccare il pass. Percorso quasi netto per la Juventus che ha conquistato ben 16 punti, si tratta di record per la squadra di Maurizio Sarri, nella partita di ieri successo in trasferta contro il Leverkusen, 0-2 il risultato finale grazie alle marcature di Cristiano Ronaldo e Gonzalo Higuain. La Juventus ha intenzione di arrivare fino in fondo alla competizione e provare ad alzare quella coppa che ormai manca da troppo tempo. Miracolo per l’Atalanta che nonostante le prime tre sconfitte consecutive ha ottenuto sette punti nelle restanti ...

