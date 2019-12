Sorteggio Champions League 2019-2020 | le possibili rivali dell’Atalanta Spauracchi

Leggi la notizia su oasport

(Di giovedì 12 dicembre 2019) L’Atalanta ha scritto la storia: la vittoria di ieri contro lo Shakthar Donetsk ha suggellato la rimonta in classifica della Dea e le ha regalato una clamorosa qualificazione agli ottavi di finale di. I ragazzi di Gian Piero Gasperini avevano esordito nella massima competizione continentale con tre sconfitte in altrettante partite (e il poco lusinghiero score di 2 gol fatti e 11 subiti), ma hanno avuto la forza di compiere un’altra grande impresa, totalizzando 7 punti nelle successive tre gare e mandando così in estasi la città di Bergamo. Ora la testa è già aldi Nyon, in programma lunedì 16 dicembre a partire dalle ore 12.00, nel quale gli orobici conosceranno la propria avversaria nel prossimo turno. Sono sei le squadre che l’urna svizzera può abbinare all’Atalanta, ovviamente tutte coloro che hanno concluso il proprio ...

