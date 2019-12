Sorteggi Champions League | le possibili avversarie di Juve | Napoli e Atalanta

Leggi la notizia su calcionews24

(Di giovedì 12 dicembre 2019) Cresce l’attesa per idi: chi possono incontrarentus,agli ottavi Si avvicina il giorno deidi Nyon per gli ottavi di. Lantus, forte del primato nel proprio girone, e, qualificatesi come seconde, sono in attesa di conoscere il nome del proprio avversario. Ecco lecombinazioni:NTUS: Borussia Dortmund; Chelsea; Olympique Lione; Real Madrid; Tottenham.: Barcellona; Bayern Monaco; Lipsia; Manchester City; PSG; Valencia.: Barcellona; Bayern Monaco; Lipsia; Liverpool; PSG; Valencia. Leggi su Calcionews24.com

